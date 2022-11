“بن عيسى” يوضح لتبادل إجراءات المصرف المركزي بشأن المعايير الدولية المتعلقة بالمخاطر والرقابة المصرفية

قال مدير إدارتي الرقابة على المصارف والبحوث والإحصاء “ناجي عيسى” في تصريح خاص لتبادل، اليوم الخميس بإن المصرف المركزي قام بتعميم العديد من المناشير المتعلقة بالمعايير الدولية في المخاطر وخصوصًا المعايير الصادرة عن لجنة “باز” للرقابة المصرفية، والهدف من تعميمها هو إعطاء المصارف القدرة على التحوط من جميع أنواع المخاطر.

وأكد “بن عيسى” بأن الضوابط التي تم تعميمها تعطي القدرة للمصارف على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أن المصارف طيلة العقود الماضية واجهت العديد من المخاطر، ومنها مخاطر التشغيل المتعلقة بضعف تنظيم الرقابة الداخلية بالمصارف، والتزوير في الصكوك وغيرها من الاختراقات التي حصلت بنظام المحاسبة للمصارف.

وأوضح “بن عيسى” بأن ورشة العمل التي افتتحها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم بعنوان الانتقال نحو أحدث المعايير ومتطلبات الرقابة المصرفية، وهي امتداد للعمل الذي قامت به إدارة الرقابة على المصارف منذ بداية شهر سبتمبر وخلال شهر أكتوبر.

