“الدبيبة” يتابع حادثة استقبال وزير الخارجية اليوناني

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس، بمتابعة حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وعدم نزوله بطرابلس.

وأوضحت وزيرة الخارجية، أن ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة ومرفوضة، مؤكدة عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها، وأن هذه مهمة أساسية في مجال عملها.

كذلك أشارت المنقوش إلى استدعائها السفير الليبي لدى اليونان للتشاور فيما حدث، واستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفاً أنه لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها .

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