اقتصاد

“الفيتوري” يتحدث عن أسوء عشر عملات في العالم

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كتب الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك قائلًا: قرأت مقال لأسوء عشر عملات في العالم وهي عملات الدول التي تعاني من التضخم ، أي ارتفاع المستوى العام للأسعار ، وانخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار خلال هذا العام ، وهذه الدول هي : غانا – زمبابوي- كوبا – مصر – سريلانكا – فنزويلا – سيراليون – ميانمار – لاوس – اوكرانيا .

وأضاف “الفيتوري”: لم تحاول أي من هذه الدول رفع قيمة عملتها لتخفيض مستوى الأسعار مثل ما يريد البعض ممن يدعون أنهم خبراء في الاقتصاد وفي أنظمة أسعار الصرف الأجنبي في ليبيا .

قال كذلك: حمدت الله كثيرًا أن العملة الليبية لا زالت لم تدخل ضمن هذه المجموعة ، لكنني لا زلت اتخوف من قيام البعض بجر عملتنا إلى الدخول في هذه المجموعة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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