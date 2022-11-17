محافظ مصرف ليبيا المركزي يُشدّد على أهمية المحافظة على سلامة القطاع المصرفي

طرابلس 17محافظ مصرف ليبيا المركزي يُشدّد على أهمية المحافظة على سلامة القطاع المصرفي نوفمبر 2022 (وال)- شدّد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على أهمية المحافظة على سلامة القطاع المصرفي، وذلك من خلال الإنتِقال إلى أحدث معايير ومُتطلبات الرقابة المصرفية.

جاء ذلك – في كلمة له خلال افتتاحه اليوم الخميس – لقاء عمل تحت عنوان “الانتقال إلى أحدث معايير ومُتطلبات الرقابة المصرفية” بالعاصمة طرابلس، والتي نظمتها إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وبحسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أكد الكبير – خلال اللقاء الذي سيستمر حتى الإثنين القادم – أن هذه المعايير ستحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بتعزيز إستقرار القِطاع المصرفي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع جميع المصارف التجارية والبدء في تقييم نظم الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين والإدارات ذات العلاقة. (وال)

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