الحكومة تتابع مع الأجهزة التنفيذية استكمال مشاريع البنية التحتية والصحية

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس 2022.11.17 اجتماعا، مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وجهاز مشروعات المواصلات سامي العبش، لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ، وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث، وتنفيذ حزمة من الجسور في بنغازي، وطريقي اجدابيا، جالو، غات، أوباري، ومشروع الصرف الصحي ببلديتي سبها واجدابيا، وطريق طبرق ـ امساعد.

قدّم رؤساء الأجهزة الموقف التنفيذي لعدد 376 مشروع في كافة المدن الليبية،وأفاد رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أن الجهاز لديه 205 مشاريع جارية، وانتهى من 83 مشروعاً، منها 29 مدرسة، و18 مركزاً صحيّاً، و5 صالات رياضية، والعمل جارٍ لتنفيذ 116 مدرسة جديدة .

أوضح رئيس جهاز مشروعات المواصلات سامي العبش، أن عدد مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بلغ 193 مشروعاً، منها 167 مشروع طريق زراعي في كل المناطق، و26 طريقاً رئيسياً، إلى جانب مشروع إنشاء صالة متكاملة في مطار بنينا التي بلغت نسبة إنجازها 28% مع تواصل العمل لإستكمالها.

وأصدر الدبيبة تعليماته ، بضرورة متابعة الأعمال الجارية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المدارس والمراكز الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي.