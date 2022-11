“الدبيبة” يتابع الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة ومنها الطريق الدائري الثالث

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته للأجهزة التنفيذية، بضرورة متابعة الأعمال الجارية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المدارس والمراكز الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي.

وحضر الاجتماع، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” ورئيس جهاز مشروعات المواصلات “سامي العبش” وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

