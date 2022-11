قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لقناة “تبادل” اليوم الخميس بأن المصرف المركزي ببنغازي سيصدر بيانا غدا للرد على ما جاء في رسالة محافظ المصرف المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” للنائب العام بخصوص اكتشاف عملة مزورة تحمل توقيع “الحبري”.

وكان “الكبير” قد طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة ضبط عملة نقدية مزورة من فئة الـ 50 دينار تحمل توقيع نائب المحافظ “علي الحبري”، مشيرا إلى أنها تختلف عن تلك المطبوعة في روسيا وأنه لم يتسنّ لإدارة الإصدار بالمصرف المركزي معرفة مصدر هذه العملة ولا مكان طباعتها أو كميتها.

The post “الحبري” لتبادل: سنصدر بيانا غدا للرد على ما ذكره المصرف المركزي بطرابلس بخصوص العملة المزورة التي تحمل توقيعه appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا