خاص..مع الإشارة إلى مركزي بنغازي.. مصدر مصرفي يقول لصدى: شكوك بأن العملة المزورة قد تمت طباعتها في ليبيا

قال مصدر مصرفي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص العملة المزورة والتي أفصح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم أن هناك شكوك في طباعتها في ليبيا في مطبعة بمدينة طبرق تتبع مركزي بنغازي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد كشف عن عملة بفئة 50 دينار مزورة تتداول حالياً ، حيث تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير مصرف ليبيا المركزي الخاص بالعملة المزورة فئة 50 التي تم ضبطها من قبله.

وقال التقرير أن الاختلافات تكمن في نوع الورقة والأرقام التسلسلية غير مضيئة وعدم وجود توهج بالشريط الفضي .

كما تحصلت صدى حصرياً على شكوى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى النائب العام بخصوص العملة المزورة مع إشارته لعدم معرفة مصدرها ومكان طباعتها وكميتها .

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