“الدبيبة” يتابع إجراءات التعاقد لعدد من المشاريع

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة، مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” ، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتة”، وجهاز مشروعات المواصلات “سامي العبش”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” .

وتم خلال هذا الاجتماع لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ، وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث، وتنفيذ حزمة من الجسور في بنغازي، وطريقي أجدابيا ـ جالو وغات ـ أوباري، ومشروع الصرف الصحي ببلديتي سبها وأجدابيا، وطريق طبرق ـ أمساعد، إلى جانب حزمة المشروعات العاجلة المقترحة من البلديات.

كما قدم رؤساء الأجهزة الموقف التنفيذي للمشروعات الواردة بخطة عودة الحياة، وأفاد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بأن خطة عودة الحياة شملت 376 مشروعا، والعمل جارٍ لتنفيذ ما يزيد عن 291 مشروعا في كافة المدن الليبية.

وأضح رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أن الجهاز لديه 205 مشاريع جارية، وانتهى من 83 مشروعا، منها 29 مدرسة، و18 مركزا صحيا، و5 صالات رياضية، والعمل جارٍ لتنفيذ 116 مدرسة جديدة، وذلك في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.

وأفاد رئيس جهاز مشروعات المواصلات سامي العبش، أن عدد مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بلغ 193 مشروعا، منها 167 مشروع طريق زراعي في كل المناطق، و26 طريقا رئيسيا، إلى جانب مشروع إنشاء صالة متكاملة في مطار بنينا التي بلغت نسبة إنجازها 28% مع تواصل العمل لاستكمالها.

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