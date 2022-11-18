رئيس الحكومة الليبية ووزير الاقتصاد المكلف يناقشان آلية عمل مراقبة اقتصاد بنغازي

عقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لقاءً، مع مراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي ومدير الإدارة المالية والإدارية في مراقبة الاقتصاد بنغازي، لمناقشة عمل المراقبة.

وكان هذا اللقاء بحضور وزير الاقتصاد المكلف بالحكومة الليبية، حيث استمع الوزير لشرحٍ حول عمل المراقبة وإدارتها.

وذكر المراقب المشاكل المتعلقة بتنفيذ قانون رقم ( 59 ) لنظام الإدارة المحلي .

وحث الوزير، المراقب على تقديم مذكرة تحتوى على شرح وافي لآلية معالجة المشكلات الإدارية والمالية المترتبة على قانون نظام الإدارة المحلية، و مؤكدًا على ضرورة إنهاء المركزية في القطاع.

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