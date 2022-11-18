إنشاء 29 مدرسة و18 مركزاً صحياً ضمن مشروع عودة الحياة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 29 مدرسة و18 مركزا صحيا ضمن خطة عودة الحياة، في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رؤساء تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز مشروعات المواصلات لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات، من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ. وقال رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خلال اللقاء، إن الجهاز لديه 205 مشاريع جارية، في حين انتهى من 83 مشروعا، منها 29 مدرسة، و18 مركزا صحيا، و5 صالات رياضية، لافتا إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ 116 مدرسة جديدة.