ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم معظم مناطق البلاد

أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، بينما تسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد على أغلب مناطق غرب ليبيا.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الأحد، ودرجات الحرارة العظمى بين 25 و28 درجة.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة العظمى بين 24 و29 درجة.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 24 و27 درجة.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 23 و28 درجة.