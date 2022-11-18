“الحاسي” يفتتح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية المرج

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُنبثقة عن مجلس النواب عبدالسلام الحاسي ومدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب برئاسة الهيئة، بحضور حفل افتتاح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية المرج يوم أمس الخميس 17 نوفمبر.

كما نوه مدير مكتب الشؤون الإعلامية بالهيئة بأن رئاسة الهيئة قد أولت الاهتمام الكبير بتوفير المقرات المناسبة لجميع فروع والمكاتب ، حيث تم شراء بعض المقرات ، والقيام بأعمال صيانة وتجهيز لمقرات أخرى ، وكذلك تم أنشاء مقرات جديدة وتجهيزها .

كذلك أكد رئيس الهيئة على أن جُل اهتمام رئاسة الهيئة كان منصب على تطوير عمل الهيئة من خلال بناء الكوادر القادرة على أنجاز العمل الرقابي وتوفير الإمكانيات اللازمة لها ، وذلك من خلال التأهيل والتدريب ، وتوفير المقرات المناسبة ، وبانهم استطاعوا أن يغطو جميع الفروع والمكاتب ، ولازال العمل يجري على توفير ما قد ينقص تلك الفروع من تجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح أيضًا بأن هذه الجهود يهدف من خلالها إلى تطوير العمل الرقابي ، وحتى تستطيع الهيئة أن تقوم بجميع المهام الموكلة إليها وفق قانون إنشاءها .

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