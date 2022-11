بقيمة 4 ملايين دولار.. دولة الجبل الأسود تعتزم سداد ديونها إلى ليبيا

أعلنت وزارة المالية بدولة مونتنيغرو «الجبل الأسود» أمس الخميس، عزمها سداد 4 ملايين دولار إلى ليبيا.

وأوضحت وزارة المالية بالجبل الأسود أنّها توصلت إلى اتفاق نهائي لتسديد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماعاتها مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي.

وكانت يوغوسلافيا بقيادة جوزيب تيتو، والجبل الأسود جزء منها، قد اقترضت من ليبيا 70 مليون دولار في 1975، ثم 150 مليون دولار في 1981 مقابل استيراد النفط الليبي.

وقد اقتسمت صربيا والجبل الأسود هذه الديون وفق اتفاقية بينهما في 2006، بحيث تسدد الجبل الأسود 5.88% منها وصربيا 94.12% الباقية.

