مركزي بنغازي يتهم مركزي طرابلس بـ”تهييج الرأي العام” بعد إعلانه عن وجود عملات مزورة

وأضاف البيان أن “اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها”.

وتساءل مصرف ليبيا المركزي: “على حد علمنا إن مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرون و الخمسون دينارًا سواءً المطبوعة في بريطانيا أو روسيا فما مصدر هذه الأوراق المستلمة وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها؟”