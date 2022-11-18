اقتصاد

بلدي بنغازي ينتهي من أعمال رصف عدد من الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء حديقة جديدة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت بلدية بنغازي أمس الخميس 2022.11.17 الإنتهاء من أعمال رصف طريق القوارشة الفعكات بطول 4100 متر من جزيرة دوران مصنع الأنابيب إلى مسجد ذو البجادَين، وتركيب أعمدة الإنارة العامة و رصف الطرق والشوارع العامة.

كما قامت البلدية بأعمال الرصف لشارع أبن ماجد المُتفرع من الطريق الدائري الرابع والذي يُعتبر مُتنفس لعدد من شوارع حي السلام، إضافة لإنشاء حديقة بمنطقة سيدي يونس مشتملة على أعمال تركيب الإنارة والمقاعد وألعاب الأطفال وتعشيب الحديقة .

وتأتي هذا الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

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موقع بكم

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