المركزي ببنغازي يصدر بياناً بخصوص العملة المزورة.. ويشير إلى فئة أخرى تم ضبطها .. وعدة تفاصيل

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بأن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها ، إلا أن هذا لا يمنع أن يقوم أي أحد بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثلما يحدث مع أي لاوراق نقدية في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب البيان فقد تم مؤخراً اكتشاف حالات عديدة مسبقاً لمحاولة تزوير فئات متنوعة مثل فئة 5 دينار وفئة 10 وفئة 20 دينار وفئة 50 دينار، مضيفاً أنه على الرغم من أن اكتشاف العملة المزورة هو عمل اعتيادي لدى المصرف المركزي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الاعلام، ولا يكون هذا مبرراً إلا في حالة أن عدد الأوراق المزورة تعد كثيرة وتهدد الوضع الاقتصادي، إلا أنه لم يتم ذكر عدد الأوراق المحرزة، حيث كان الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وابلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.

وقال بيان مركزي بنغازي أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها .

وتابع بيان المركزي بنغازي بالقول: على حد علمنا أن مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرون والخمسون دينار سواء المطبوعة في بريطانيا أو روسيا فما مصدر هذه الأوراق المستلمة وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها .

ووفق بيان المركزي فهناك علامات آمنية أخرى لم يتطرق لها في تقرير ادارة الاصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة.

وتابع البيان أن تنويه مركزي طرابلس ليس الغرض منه تنبيه المواطنين من وجود تزوير في فئة 50 دينار بقدر ما أن الغرض منه هو تهييج الراي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

وكشف البيان أنه في المدة القريبة الماضية تم اكتشاف أوراق نقدية من فئة 10 دينار من ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حيث تم ابلاغ مركزي طرابلس بذلك لتتبع مصدرها، ولا ندري إذا ما تم اتخاذ اجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الأخير.

واختتم مركزي بنغازي بيانه بالقول: نأمل أن يكون مركزي طرابلس قد اتخذ الاجراءات اللازمة بخصوص العينات المكتشفة من قبلنا مع الجهات الامنية المختصة، حيث تم ابلاغهم عنها مسبقاً ، ومن جانبنا سيتم مخاطبة النائب العام بخصوصها وعددها 47 ورقة فئة 10 دينار.

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