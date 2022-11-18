الاقتصاد تبحث مع الاتحاد الأوروبي المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الخميس 2022.11.17 مع الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي رمضان بن زير آلية التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.

وأكد الحويج حرص ليبيا على تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية وأخرى استثمارية بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المكانية والمستدامة خاصة بالمنطقة الجنوبية.

وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضمّ رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ المشاريع المستهدفة بمختلف المناطق.