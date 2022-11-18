تعرف على رد المركزي ببنغازي على بيان مركزي طرابلس بخصوص وجود عملة مزورة

أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بياناً اليوم الجمعة 2022.11.18 اوضح فيه بأن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية يصعب تزويرها، ومع هذا فقد تم اكتشاف حالات عديدة مسبقاً لمحاولة تزوير فئات متنوعة مثل 5 و 10 دنانير وفئة 20 دينار و 50 دينار، مستغرباً التنويه عنها في الإعلام.

وأشار مركزي بنغازي في بيانه أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية، مبيناً أنه خلال المدة القريبة الماضية تم اكتشاف أوراق نقدية من فئة 10 دنانير من ضمن المبالغ التي تم استلامها من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، حيث تم ابلاغ مركزي طرابلس بذلك لتتبع مصدرها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الأخير.