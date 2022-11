المصرف المركزي ببنغازي: ما ذكره “مركزي طرابلس” حول العملة المزورة هو لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا

أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بيانا اليوم الجمعة رد فيه على ما ذكره المصرف المركزي بطرابلس حول اكتشاف عينات مزورة من العملة النقدية فئة 50 دينار، مؤكدا بأن الغرض مما جاء في تنويه “مركزي طرابلس” بشأن تزوير العملة ليس تنبيه المواطنين بقدر ما هو لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

وأوضح “مركزي بنغازي” في بيانه بأن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً ومن الصعب تزويرها، باستثناء قيام البعض بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثل العديد من الحالات التي تم اكتشافها لمحاولة تزوير فئات متنوعة “5 دينار و10 دينار و20 دينار و50 دينار”.

وأضاف البيان بأن المصرف المركزي لأول مرة ينوه عن اكتشاف العملة المزورة رغم أنه عمل اعتيادي للمصرف المركزي، وهذا لا يكون مبرراً إلا في حالة أن عدد الأوراق المزورة كبير ويهدد الوضع الاقتصادي، إلا أن “مركزي طرابلس” لم يذكر عدد الأوراق المحرزة، وكان الأجدر به تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.

“مركزي بنغازي” أكد في بيانه أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها، مشيرا إلى أن هناك علامات أمنية أخرى لم يتطرق لها “مركزي طرابلس” في تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة، وفق البيان.

وتساءل “مركزي بنغازي” في بيانه عن مصدر هذه الأوراق المستلمة خصوصا وأن “مركزي طرابلس” لا يستقبل العملة فئة 20 و50 دينار سواءً المطبوعة في بريطانيا أو روسيا “فمن أين جاءت هذه الأوراق وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها؟!”.

وكشف البيان عن اكتشاف أوراق نقدية مزورة من فئة 10 دينار في المدة القريبة الماضية ضمن المبالغ التي استلمها “مركزي بنغازي” مسبقاً من “مركزي طرابلس”، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ “مركزي طرابلس” بذلك لتتبع مصدرها، “ولا ندري إذا ما تم اتخاذ إجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الأخير”.

يذكر بأن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس كان قد كشف بالأمس عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينار تحمل توقيع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” تختلف عن العملة المطبوعة في روسيا، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام.

The post المصرف المركزي ببنغازي: ما ذكره “مركزي طرابلس” حول العملة المزورة هو لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا