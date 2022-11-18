مركزي بنعازي: سنبلغ النائب العام بأوراق نقذية مزورة أصدرها مركزي طرابلس

قال مصرف ليبيا المركزي بنغازي الجمعة، إنه سيبلغ النائب العام بخصوص اكتشافه تزوير لعدد من الأوراق النقذية صادرة عن مركزي طرابلس، وعددها 47 ورقة من فئة 10 دينار. وجاء في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي رداً على بيان مركزي طرابلس حول اكتشاف عينات من عملة فئة 50 دينار مزورة، إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها، وبأن اكتشاف العملة المزورة عمل اعتيادي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الاعلام. وأضاف مركزي بنغازي، إنه كان من الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وابلاغ الجهات الامنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن، مشيراً إلى أن هناك علامات أمنية آخرى لم يتطرق لها تقرير ادارة الاصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة. وأوضح مركزي بنغازي، إنه لم يكن الغرض من التنبيه المواطنين، بقدر ما هو تهييج الراي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا. وأكد مركزي بنغازي، إنه سبق وأن اكتشف أوراق نقدية ضمن المبالغ التي تم استلامها مسبقاً من مركزي طرابلس، وأنه أبلغ مصرف طرابلس بغرض تتبع مصدرها، ولا ندري اذا ما تم اتخاذ اجراءات بخصوصها، بحسب نص البيان.

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