اخر اسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي لليوم الجمعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.9045 د.ل

الدولار 🇺🇲

5.1700 د.ل

▪️تحويل تركيا/دبي 🇹🇷 🇺🇲

1.75 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3100 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.50 قروش على سعر الكاش

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

▪️الذهب_ Gold

🔵 آونصة الذهب :

1755.35 $ 🔽

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب214.50 دينار 🔼

21 ب250.25 دينار 🔼

22 ب262.16 دينار 🔼

24 ب286.00 دينار 🔼

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 ذهب مستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.10 ~2.50 دينار 🔼

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار.