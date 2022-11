ردا على واقعة تزوير الأموال.. «الحبري»: يمكن تزوير العملة كما يحدث بدول العالم

قال فرع المصرف المركزي البيضاء إنّه يمكن تزوير أي أوراق نقدية كما يحدث في مختلف أنحاء العالم وقد جرى اكتشاف حالات تزوير مشابهة سابقة.

وذكر نائب المحافظ المركزي علي الحبري إنّ الغرض من تنويه المركزي بطرابلس حول وجود تزوير في فئة 50 دينار هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

وتابع الحبري أنّ اكتشاف حالة التزوير يثبت أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً ويصعب تزويرها

وذكر الحبري أنّه اكنشف في المدة الماضية أوراقا نقدية مزورة من 47 ورقة من فئة الـ10 دينار استلمناها من المركزي بطرابلس، وأنّه سيخاطب النائب العام بالخصوص.

