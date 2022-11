“الطبيب” لتبادل: مصرف الوفاء سيتبع توصيات المصرف المركزي بشأن المخاطر

قال مدير العام مصرف الوفاء “عبد العاطي الطبيب”، في تصريح لتبادل يوم الخميس، بإن ورشة العمل التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالمخاطر ومخرجات “باز”، وكل العالم الان أصبح يشتغل على أساس المخاطر منها مخاطر التشغيلية والسيولة وجميع العمليات التي تتم على أساس المخاطر.

وأكد “الطبيب” بأن الورشة التي نظمها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” تزيد من التركيز على تحليل المخاطر وتتبع مخرجات لجنة “باز”، وذلك من أجل الخروج من مخاطر، مشيراً بأن المصارف في ليبيا بها الكثير من المخاطر وخصوصاً مخاطر السيولة.

وأوضح “الطبيب ” بأن هذه الورشة تكون الاستفادة منها عالية، وخاصة للبنوك التجارية وعلى رأسها بنك الوفاء وهو من احدى هذه البنوك، بإلإضافة إلى أن بنك الوفاء سيتبع توصيات هذه الورشة لتكون تنفيذية داخل البنك.

