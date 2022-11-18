مصدر مصرفي يصرح لصدى: “الحبري” يرد على بيان الكبير ويتجه للشخصنة بدلاً من التنبيه لخطورة الآمر

رد مصدر مصرفي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على بيان نائب محافظ المركزي علي الحبري بخصوص العملة المزورة التي تم ضبطها حيث قال أن الحبري و الجهاني لم يستوعبا إن العملة المزورة التي تم مسكها عند مواطن بقيمة كبيرة هي مزورة ومدون عليها امضاء الحبري ، وكل آلات فرز وعد العملة رفضتها مما يعني أنها مزورة وغير مطابقة للعملة المطبوعة في روسيا .

وتابع قائلاً؛ وكان من الأجدر تحذير المواطن الذي قد يقع ضحية نتيجة تداول هذه العملة بدلاً من اتهام محافظ المركزي “الصديق الكبير” بالتلفيق وأن الموضوع مفبرك ، بحجة إيهام المواطن أن الموضوع غير حقيقي .

وأفاد قائلاً: الموضوع بدأت تحقق فيه أجهزة الأمن الداخلي قبل أن يصل إلى المركزي وهذا ما تجاهله الحبري، وإحالته إلى النائب العام آمر طبيعي ، خصوصاً أن العملة مطبوعة بمواصفات عالية جداً واحتمالات كبيرة بأنها مطبوعة في ليبيا ومن جهة رسمية وبأرقام متسلسلة وهنا تكمن المخاوف الحقيقية !!؟

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