العامة للكهرباء تعلن عن نقل محول قدرة 220/30 من منطقة القره بولي إلى محطة بئر العالم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام إدارة التركيبات بالادارة العامة لنقل الطاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات والإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة والإدارة العامة للشرطة الكهربائية بالشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع دائرة مخازن القره بوللي في نقل محول القدرة 220/30 (ك ف أ) سعة100 (م ف ا) من منطقة القره بوللي إلى محطة T-OFF بئر العالم، وإستغرق نقل المحول حوالي 24 ساعة متواصلة ٠

هذا وتم اليوم الخميس وضع المحول علي القاعدة الخرسانية حتى يتسنى إلى إدارة التركيبات العمل على تجميع ملاحقات المحول.

وأضحت الشركة أنه جاري العمل على تركيب هيكل الاستقبال من قبل إدارة الخطوط ٠

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