“الكيلاني” و”العابد” يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” مع وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة، حيث تهدف هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارتي، إلى الرفع من مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها.

حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل، وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة.

وتتكفل وزارة العمل والتأهيل، بأن تتم التنسيق مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل.

حيث جاءت هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل في كافة المجالات، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز التعاون بينهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة، ويأتي ذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

