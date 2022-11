الشركة العامة للكهرباء تعلن عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير بقدرة الإنتاجية 250 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير، بقدرة الإنتاجية 250 ميجاوات، وذلك عقب الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة، حيث جاءت دخول هذه الوحدة بعد جهود متواصلة، التي قام بها مجلس إدارة الشركة لتحسين الأداء وتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع مناطق البلاد.

وحسب ماجاء عن المكتب الاعلامي لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء،بأن العاملون بأقسام التشغيل والصيانة يعملون بشكل متواصل لتأهيل الوحدة الغازية الثالثة التي تخضع حالياً لأعمال الصيانة مما ترفع من قدرة إنتاج المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 750.

