الصحة الحيوانية تحذر من تفشي انفلونزا الطيور خلال موسم الهجرة

حذر المركز الوطني للصحة الحيوانية من مرض انفلونزا الطيور عالية الضراوة، والذي سجل أنتشاره في دول شمال البحر الأبيض المتوسط.

ونبه المركز في بيان له باستمرار موسم هجرة الطيور عبر ليبيا، مطالبا مربي الدواجن داخل الحظائر المغلقة رفع درجة اتباع اجراءات الأمن الحيوي داخل الحظائر، واتباع أرشادات الطبيب البيطري بالخصوص، كما طالب مربي الدواجن بنظام التربية المفتوح ضرورة حجر الطيور داخل أماكن مغلقة ومنع اختلاطها بالطيور البرية وتجنب ترك مياه الشرب والعلف عرضة للطيور البرية .

وبحسب بيان المركز فعلى المربين والأطباء البيطريين ضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات نفوق أو حالات مرضية في الطيور البرية أو عن أي حالات اشتباه في حظائر الدواجن.