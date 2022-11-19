حوالي 109 ألف إجمالي المتقاعدين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي

أعلن صندوق التأمين الطبي العام الخميس الماضي أن إجمالي المتقاعدين المسجلين بالمنظومة بلغ 108.949 متقاعد.

ووصل العدد المسجل بالمنطقة الصحية الجنوبية إلى 8020 متقاعد، أما المنطقة الصحية الشرقية فوصل إلى 6963 متقاعد، ومتقاعدي المنطقة الصحية الغربية 31016 متقاعد، والمنطقة الصحية الوسطى 10252، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 10552 وطرابلس 42146 .

وقال مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الإخباري إن عدد المتقاعدين المسجلين بالمنظومة يمثلون نسبة 43.5 % من العدد الكلي للمتقاعدين المقدر بنحو 400 ألف شخص.