دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء السرير بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة 2022.11.18 دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير ذات قدرة إنتاجية 250 ميجاوات، عقب الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة يعملون بشكل متواصل لتأهيل الوحدة الغازية الثالثة التي تخضع حالياً لأعمال الصيانة مما ترفع من قدرة إنتاج المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 750 ميجاوات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والدخول بها على الشبكة الكهربائية .