اقتصاد

دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء السرير بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة 2022.11.18 دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير ذات قدرة إنتاجية 250 ميجاوات، عقب الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة يعملون بشكل متواصل لتأهيل الوحدة الغازية الثالثة التي تخضع حالياً لأعمال الصيانة مما ترفع من قدرة إنتاج المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 750 ميجاوات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والدخول بها على الشبكة الكهربائية .

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