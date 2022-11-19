ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية

الوطن|متابعات

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم السبت.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار الذي سجله الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت سعر اليورو عند 5.32 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار ليبي، واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 215 دينارًا للغرام.