بعد تويتر وميتا.. أمازون تبدأ تسريح موظفين

أكدت أمازون أمس الأول أنها بدأت تسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن خطة اجتماعية لمجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي في مذكرة داخلية نُشرت على موقع أمازون «ما زال الاقتصاد في وضع معقد ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة».

وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف.

ولم يؤكد آندي جاسي هذا العدد لكنه قال إن العملية بدأت الأربعاء وستستمر حتى بداية العام المقبل.

وتشمل إجراءات التسريح في مرحلة أولى الطواقم التي تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية للعلامة التجارية مثل أجهزة القراءة «كيندل». أما المحلات التجارية القائمة فلن تتأثر بعمليات التسريح.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأمازون «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف مع تقدم المدراء في تعديلاتهم»، موضحا أنه «سيتم إبلاغ الموظفين والمنظمات المعنية بهذه القرارات مطلع 2023».

ويشكل حجم التخفيض “عشرة آلاف موظف” أقل بقليل من واحد بالمئة من كتلة الأجور الحالية للمجموعة التي كان عدد العاملين فيها 1.54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في نهاية سبتمبر، باستثناء العمال الموسميين الذين يعينون خلال فترات النشاط المتزايد لا سيما في احتفالات نهاية العام.

وأعلنت الشركة قبل أسبوعين تجميد التوظيف في مكاتبها. وتقلصت قوتها العاملة فعليا منذ بداية العام عندما كان يعمل فيها 1.62 مليون شخص بدوام كامل أو جزئي.