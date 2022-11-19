أبرز ما جاء في توصيات مؤتمر العلمي لمكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار

نشر جهاز دعم الاستقرار التوصيات للمؤتمر العلمي لمكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار، الذي أجمع الحاضرون والخبراء على وجود خلل في التشريعات والأنظمة واللوائح وغياب للحوكمة، الرشيدة وأدوات القانونية النافذة.

حيث قدم المؤتمر صورة جيدة عن التلاحم والشراكة بين المجتمع السياسي والمجتمع البحثي الكاديمي ومنظمات الجتمع المدني.

حيث أشار الحاضرون إلى العديد من النقاط المهمة والجوهرية لمكافحة الفساد (حماية المبلغين ،

وحماية الصحفيين ،حماية أعضاء الهيئات القضائية، دعم الجهات المختصة في مجال إنفاذ

القانون وتنفيذ أحكام المحاكم الليبية.

كما حقق المؤتمر الهدف الرئيسي في تحريك الرأي العام الشعبي والسياسي حيال أهمية مكافحة الفساد، وما طرح من مواضيع أظهر تعقد الفساد على المستوى الوطني بشكل واضح وشجع على الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة.

إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للتخطيط الاستراتيجي لمكافحة الفساد، ويكون لها الحق في الاستعانة بخبرات وطنية ودولية مختصة بذلك

، وأيضاً تطوير وتنفيذ معايير الحوكمة الرشيدة واعتبارها مبدأ يصان

في جميع المؤسسات السيادية والحكومية والمدنية والاقتصادية.

وتعزيز دور المؤسسات الرقابية القائمة في مجال النزاهة والشفافية من خلال تدريب كوادرها، وتطوير سياستها، والبدء مباشرة في إنشاء هياكل بناء الحكومة الكترونية.

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