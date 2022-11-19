باشاغا: الحكومة ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني

افتتح رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد المكلف فتحي باشاغا السبت في بنغازي المؤتمر التمهيدي السياسات العامة الاقتصاد والاستثمار والتمويل تحت شعار” نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني” في ليبيا.

وشدد باشاغا خلال المؤتمر على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني، في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية واستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تهدد ليبيا وتثقل كاهل المواطن

وأكد باشاغا أن الحكومة الليبية ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر كل من القنصل اليوناني والقنصل السوداني ووفود من غرف التجارة ( سبها, الزنتان ، الغربية, طرابلس، مرزق, درنة ، البيضاء ، مصراتة) وعدد من الأكاديميين و المسؤولين والمهتمين بالاقتصاد وذلك بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي