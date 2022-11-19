أكثر من 265 مليون دينار وزعتها فروع مصرف الجمهورية خلال شهر نوفمبر

قال مصدر مسؤول بمصرف الجمهورية إن إجمالي السيولة النقدية التي وزعت على الفروع خلال شهر نوفمبر الجاري تجاوزت 265 مليون دينار، منها 80 مليون للمنطقة الشرقية، وقيمة 10 مليون لمدينة الكفرة و38 مليون لمناطق جبل نفوسة، وحوالي 120 على المنطقة الغربية، فيما جاري العمل على تجهيز شحنات نقدية لمدن المنطقة الجنوبية خلال الأيام القادمة.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن إجمالي السيولة النقدية التي وزعت على المدن خلال شهر أكتوبر الماضي تجاوز 215 مليون دينار، منها 120 مليون لمدن المنطقة الجنوبية، 70 مليون لمدن المنطقة الجنوبية، 25 مليون لمدن جبل نفوسة.