“الكبير” يناقش عدد من المحاور مع مجموعة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير الخميس الماضي بمجموعة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية عبر الفيديو ، لمناقشة عدة محاور أهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل الأزمات التي مرّت بها البلاد، واستمرار تطوير معدلات الإفصاح والشفافية .

وكذلك تم مناقشة دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ومشروعها لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الشركات الأجنبية لنقل المعرفة وتوظيفها في ليبيا، وتشجيع الشركات الأمريكية في الاستثمار في الدولة الليبية في شتى المجالات .

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