بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مجموعة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية عددا من الملفات الاقتصادية، في إطار جهود المصرف في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، بحسب المركزي.

ووفق مصرف ليبيا المركزي فقد تناول اللقاء الذي جرى عبر الفيديو، دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ومشروعها لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الشركات الأجنبية لنقل المعرفة وتوظيفها في ليبيا.

وأوضح المصرف أن ذلك يأتي في إطار استمرار تطوير الإفصاح والشفافية، وتشجيع الشركات الأمريكية في الاستثمار في الدولة الليبية في شتى المجالات.

وكان وفد من غرفة التجارة الأمريكية زار مصرف ليبيا المركزي في نوفمبر الماضي والتقى بعدد من مسؤولي المصرف بهدف تعزيز الأنشطة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري ودعم عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا، مؤكدين رغبتهم في العودة للعمل والاستثمار في ليبيا نظراً للتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والسياسية

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post دعم مؤسسة النفط والقطاع الخاص.. أبرز مباحثات الكبير مع الغرفة الأمريكية الليبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار