جمهورية الجبل الأسود تؤكد أنها ستدفع 4 ملايين دولار تدين بها لليبيا في غضون شهرين

أعلنت وزارة المالية بجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود )، أنها ستدفع 4 ملايين دولار تدين بها لليبيا، وهي جزء من قرض تحصلت عليه يوغوسلافيا سابقاً لتأمين واردات النفط.

وأكدت الوزارة في بيان لها التزامها بدفع المبلغ المتبقي من الديون المستحقة البالغة 4 ملايين و3 آلاف دولار دفعة واحدة في غضون 60 يوماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

وأوضحت الوزارة إنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع حكومة الوحدة الوطنية بتسوية الدين في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن المصرف الوطني ليوغوسلافيا سابقاً وقع اتفاقية قرض مع مصرف ليبيا المركزي في سنة1981، والتي بموجبها منحت ليبيا يوغوسلافيا قرضاً على شكل شحنات نفطية بقيمة 150 مليون دولار.