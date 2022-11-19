خلال مشاركته بالمؤتمر التمهيدي السياسات العامة الاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا.. “باشاغا” يؤكد على دعم حكومته للقطاع الخاص

شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” بصفته وزير الاقتصاد المكلف ، اليوم السبت بالمؤتمر التمهيدي السياسات العامة الاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا تحت شعار “نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني” ، رفقة نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة ، وعضوي مجلس النواب بدر النحيب ، وسعيد مغيب وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الليبية ، ورئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي صقر أبوجواري ، وبمشاركة وحضور القنصل اليوناني والقنصل السوداني ووفود من غرف التجارة (سبها, الزنتان ، الغربية, طرابلس، مرزق, درنة ، البيضاء ، مصراتة)، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين والمهتمين بالاقتصاد وذلك بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي .

وتم افتتاح المؤتمر بكلمة “باشاغا” التي تحدث خلالها عن التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية ، وكذلك استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تهدد ليبيا وتثقل كاهل المواطن ، فيما شدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني ، وأكد على أن الحكومة الليبية ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني .

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