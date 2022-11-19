العامة للكهرباء تبحث إمكانية رجوع خدمات الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ، مع مديرة الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا “ديبي هيرست” .

تناول الاجتماع مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية، وكذلك إمكانية رجوع خدمات الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الألمانية والتركية , والاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وفي ختام الاجتماع أكدت “ديبي هيرست” مديرة الغرفة , على حث الشركات الأمريكية المختصة لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.

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