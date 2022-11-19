محافظ المصرف المركزي يناقش مع مجموعة الغرفة التجارية الأميركية الليبية تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في البلاد.

طرابلس 19 نوفمبر 2022م ( وال ) – ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” مع مجموعة الغرفة التجارية الأميركية الليبية جهود المصرف في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل الأزمات التي مرّت بها ليبيا.

وقال المصرف في بيان له إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو الخميس الماضي بحث مسألة تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في ليبيا في شتى المجالات.

كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الشركات الأجنبية لنقل المعرفة وتوظيفها في ليبيا.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار تطوير معدلات الإفصاح والشفافية، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ومشروعها لرفع معدلات الإنتاج والتصدير.(وال)

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