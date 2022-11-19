إكمال رصف الدائري الخامس وتركيب البردورات في شارع الكويت ببنغازي

شرعت بلدية بنغازي اليوم السبت 2022.11.19 في أعمال تركيب البردورات في ازدواج امتداد شارع الكويت الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، بعد أن تم سابقاً فتح مسار الشارع المذكور ورصفه .

وأوضح المجلس البلدي أنه يجرى حالياً أعمال زارعة الأشجار ما بين ازدواج الطريق الدائري الخامس .

كما تم استكمال أعمال رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس القاطع المُمتد من شارع الكويت باتجاه طريق المطار، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.