خلال ندوة علمية بالجامعة الأسمرية بزليتن.. شكشك يبيّن آلية إعداد تقارير ديوان المحاسبة السنوية

أعلن ديوان المحاسبة السبت انطلاق الندوة العلمية الثانية لكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية في زليتن، تحت عنوان “قراءات في تقرير ديوان المحاسبة 2021م المال العام بين الاستثمار والاستنزاف”

وكانت هذه الندوة بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التعليم العالي عمران القيب، ورئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية محمد عبد الحفيظ.

وأوضح شكشك خلال الندوة، أنواع الرقابة التي ينفذها الديوان، المتمثلة في الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة، موضحا أن أساس عمل الديوان يتمثل في الرقابة اللاحقة، إلا أن هناك حالات استثنائية توجب على الديوان العمل بالرقابة السابقة واللاحقة، وفقا لنص المادتين 20 و 24 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأشار خالد شكشك أن عملية إعداد التقرير السنوي للديوان، تبدأ بوضع خطة تشغيلية تحدَّد فيها الجهات التي ستخضع للرقابة خلال العام، ثم بإصدار قرار يتضمن لجان الفحص والمراجعة التي تستهدف الجهات المذكورة.

وبيّن شكشك أن هذه الجهات يتم مخاطبتها أثناء إعداد التقارير الخاصة بها من أجل عملية التصحيح والتقويم، مضيفًا أن التقارير الخاصة بكل جهة يتم تجميعها من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض تعمل على إعداد وإخراج التقرير السنوي العام للديوان.

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