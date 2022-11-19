“وال”| بالصور.. انطلاق المؤتمر التمهيدي “السياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا” في بنغازي

بنغازي 19 نوفمبر 2022 (وال)- انطلقت بقاعة المؤتمرات بمراقبة الإقتصاد قاريونس صباح اليوم السبت، فعّاليات المؤتمر التمهيدي “السياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا” وذلك تحت شعار (نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني)، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي جامعة بنغازي.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبد المنعم السعيطي – لمراسل “وال” – إن “هدفنا من إقامة المؤتمر الاقتصادي تحت شعار ( نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني)، هو تشخيص واقع الإقتصاد الليبي وتحديد المشكلات التي تعيق نموه ومحاولة إيجاد حلول لها، والخروج بتوصيات لصانعي القرار لتنفيذها ومساعدتهم في وضع السياسات العامة للقطاع المصرفي لتوطين النهضة الاقتصادية”.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن المؤتمر افتتح بكلمة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الذي أكد فيها على دعم حكومته لتأسيس اقتصاد ليبي، بشراكة حقيقية بين رجال الأعمال والدولة الليبية، يعرف فيها كل شخص واجباته للنهوض بالبلاد وتحدث عن أهمية القطاع الخاص وتذليل كل العراقيل أمامه، تلتها كلمة لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، تحدث عن أهمية دعم القطاع الخاص وإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجهه وطرق دعمه.

بدوره، أكد وزير الإستثمار بالحكومة الليبية علي السعيطي، على ضرورة تحول البلاد من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الانتاجي.

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي: “نحن نعمل على الخروج بتوصيات علمية تساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني.

وأضاف المراسل أن الجلسة الأولى للمؤتمر بدأت بإدارة الدكتور جازية شعيتير، التي قدمت أولى الأوراق البحثية للدكتور إمراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكانت ورقته بعنوان (الشراكة ما بين القطاع العام والخاص).

وأشار المراسل إلى أنه تم تقديم عدد من الورقات من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، حيث قدمت خمس ورقات اقتصادية في الجلسة الصباحية، واستؤنف المؤتمر بعد فترة الاستراحة، واستلم إدارة الجلسة رئيس مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي الدكتور أنس بعيرة، قدمت خلاله خمس ورقات اقتصادية أخرى بينها؛ ورقة مدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة للمهندس علي بحيري بعنوان (الشركة ما بين القطاعين العام والخاص ــ الدروس المستفادة دوليا لسن تشريعات في ليبيا).

وقد حضر فعّاليات المؤتمر العديد من الشخصيات الاعتبارية من بينها عضو مجلس النواب بدر النحيب، ونائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، ووزراء الكهرباء، الزراعة والصناعة، الإستثمار، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ناصر نجم، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة أسامة الجهاني، إلى جانب لفيف من رجال الإقتصاد والمهتمين بالشأن العام.

(وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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