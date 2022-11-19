اللا مركزية ونظام المحافظات.. أبرز محاور لقاء الكوني بالممثلين عن المكون الاجتماعي طرابلس الكبرى

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني السبت، لقاءً، بالممثلين للمكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لمناقشة عددٍ من الملفات من بينها إعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة، حسب صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك.

وأوضح الكوني خلال اللقاء، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، إذ عُرض خلال اللقاء رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية