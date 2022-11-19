خبير اقتصادي: عشوائية اختيار جدول للمرتبات الموحد وتطبيقه هي سبب إرجاع المركزي لحوالة مرتبات أكتوبر

قال الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات أن عشوائية اختيار جدول للمرتبات الموحد وتطبيقه من قبل حكومة الدبيبة؛ هي سبب إرجاع المركزي لحوالة مرتبات أكتوبر.

وأضاف حبارات في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك أن العشوائية و التخبط و التعتيم صاحب اختيار الحكومة لجدول المرتبات الموحد

وتابع حبارات أنه من المفترض على الحكومة عند الاقدام على هذه الخطوة، دراسة إجمالي تقديرات الزيادة و من أين مصادر تمويلها المستدامة لضمان إستمرارية صرفها .

وأشار حبارات إلى أن الحكومات في جميع دول العالم عندنا تقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات تقوم قبلها بدراسة مسبقة موسعة و معمقة، تحدد تكلفة تلك الزيادات ثم تعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة الكافية و المستدامة لتغطيتها، و تفصح عن كل هذه الإجراءات بكل شفافية للرأي العام