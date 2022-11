“المشاي” يناقش سبل بناء جسر التواصل ورفع التعاون مع الشركات الامريكية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم السبت خلال اجتماع، مع مديرة الغرفة التجارية الامريكية بليبيا “ديبي هيرست” سبل بناء جسر تواصل و رفع التعاون مع الشركات الامريكية بما يخدم استقرار الشبكة، وكذلك رفع قدرتها الانتاجية، وذلك بحضور نائب الغرفة التجارية الامريكية بليبيا “احمد الغزالي”.

حيث بحث الجانبان إمكانية رجوع خدمات الشركات الامريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الالمانية و التركية , و الاستفادة منها، في مجال الطاقة البديلة و استعراض امكانيتها، بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

ومن جانبه أكدت “هيرست” على تشجيعها الشركات الامريكية المختصة لبذل اقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.

