“عون” يناقش مع سفير جمهورية النمسا آليات التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في قطاع النفط

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال اجتماع مع سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا “كريستوفر مينبرج” اليوم الخميس آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى ليبيا وبخاصة في قطاع النفط والغاز، وكذلك أفاق الاستثمار في القطاع بالمناطق البحرية والبرية.

وأكد السفير النمساوي بأن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة لليبيا في مجال الاستثمار بقطاع النفط والغاز بما يخدم مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية “مصطفي بن عيسى” و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية “عادل جبريل” ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولى “عاصم أبوزيد”.

