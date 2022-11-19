الحويج: نحن بصدد تحويل معبر راس اجدير إلى منطقة اقتصادية مشتركة مع تونس

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أنهم في صدد تحويل معبر راس اجدير إلى منطقة حدودية اقتصادية مشتركة مع دولة تونس.

وأضح الحويج في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صدى الاقتصادية، أن هذا الإجراء جاء بناءً على توقيع اتفاق مع وزير الاقتصاد التونسي فضيلة الرابحي، الأسبوع الماضي.

ولفت الحويج أن تحويل المعبر إلى منطقة اقتصادية مشتركة، جاء بعد ملاحظة المعاناة التي تعرقل التنقل للمواطنين ورجال الأعمال وغيرهم من المسافرين عبر البلدين.

وأضاف الحويج أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة والعبور والإقامة والاستثمار بين رجال الأعمال من ليبيا وتونس، والذي بدوره سيزيد من حجم الاقتصاد بين ليبيا وتونس.

وشدد الحويج أنهم سيعملون أيضًا على رفع مستوى الأمن الغذائي بين البلدين، إضافة إلى تطوير التبادل التجاري للسلع الغذائية بين ليبيا وتونس.

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